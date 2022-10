Macellum Experience: visita con ricostruzione virtuale in Realtà Aumentata

­

Dal 4 al 20 ottobre torna la più grande manifestazione italiana sulla sostenibilità! Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Per raggiungere l’Obiettivo 9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l'innovazione - l'ATI Macellum presenterà per la prima volta la nuova modalità di fruizione del sito archeologico Macellum, che andrà ad aggiungersi alle tradizionali visite, grazie al progetto di ricostruzione virtuale in Realtà Aumentata de La Terra dei Miti srl, realizzato nell'ambito del finanziamento POR Campania FESR 2014-2020.

Durante l'evento, che si terrà all'interno del sito archeologico Macellum, il giorno sabato 8 ottobre 2022, dalle 10:00 alle 13:00, si avrà l'opportunità di usufruire gratuitamente dei tablet che supportano la Realtà Aumentata, che consentiranno al visitatore di guardare per la prima volta la ricostruzione virtuale di uno dei mercati alimentari romani più importanti al mondo.

L'apporto tecnologico e l'innovazione nelle imprese sono paradigmi fondamentali per costruire il proprio vantaggio competitivo e far fronte alle sfide di un futuro sempre più digitale.

Punto d'incontro: Infopoint Macellum, Piazzetta Serapide n.2, 80078, Pozzuoli, Na.

Info e prenotazioni: info@macellumpozzuoli.it - 3429505775 (10:00-13:00)

Informazioni aggiuntive:

Garage a pagamento: Garage MarSer.it con servizio navetta, via Rampa Aurelio Saffi, 2/8, 80078, Pozzuoli, NAPOLI.

Parcheggio in strada: lungo Via Roma, zona portuale di Pozzuoli, strisce blu a pagamento anche con bancomat.

Mezzi di trasporto pubblico: fermata Pozzuoli, della linea cumana, a 2 minuti dal Macellum-Tempio di Serapide.