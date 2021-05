I luoghi del film: "L'oro di Napoli" in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Secondo cicloappuntamento con i film che hanno reso famosa la città di napoli nel mondo .

Oggi è la volta del film " l'oro di napoli" girato nel 1954 sotto la regia del grande Vittorio De Sica, con Totò, Sophia Loren, Eduardo De Filippo, Paolo Stoppa, Silvana Mangano, Giacomo Furia-

Una volta partiti alle dieci gireremo per le strade dei rioni materdei, sanità, montecalvario .

L'appuntamento termina alle 13 in punto in piazza del plebiscito

