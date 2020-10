Luigi Crisconio in mostra

Luigi Crisconio nasce a Napoli il 25 agosto 1893 e sin da giovane fu chiaro che la sua vita non si sarebbe svolta dietro al bancone della cartoleria in Piazza della Borsa. Trascorreva il tempo a dipingere, montando spesso su tutte le furie se qualche malcapitato cliente interrompeva il suo dialogo con i pennelli. Grazie all’aiuto di Vincenzo Serpone, noto commerciante di arredi sacri e pittore dilettante, Crisconio si iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Napoli. La figura verso cui si sentì naturalmente attratto fu Michele Cammarano. Il produrre una mostra su di lui prende spunto dallo scritto di Guttuso che racchiude in sintesi il chi è di questo straordinario artista. Nel 1964 Renato Guttuso così scriveva: Mi auguro che i critici vengano a vedere questo pittore, che forse ignorano, e si convincano della sua rara qualità. Mi auguro che la galleria Nazionale d’Arte Moderna si accorga che Crisconio è una voce di cui va dato conto, nella pittura dei primi quarant’anni di questo secolo, e che è una voce più forte di altre, più pura e più vera, anche se non fu futurista o metafisico o altro, ma solo un vero pittore, legato agli uomini che conosceva, a la terra alle cose al paesaggio che conosceva.

La mostra curata da Saverio Ammendola con la ricerca iconografica di Giovanna Avventurato apre i battenti il 6 novembre 2020.



