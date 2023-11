Il mercoledì del Lucky Charm - Cena Spettacolo

La cena spettacolo del mercoledì più longeva della Campania con il piano show di Franky De Angelis!



Quando: Ogni mercoledì sera



Cosa aspettarvi:

- Franky De Angelis vi farà ballare, cantare e vivere emozioni indimenticabili!.

- Tamburello, Balli e Divertimento: Lasciatevi coinvolgere dal ritmo travolgente del tamburello, ballate come se non ci fosse un domani e create ricordi indimenticabili sulla pista da ballo.

- Atmosfera Festosa: Un'atmosfera vibrante e festosa vi accoglierà, creando l'ambiente perfetto per una serata straordinaria tra amici.



Dove: via San Paolo Belsito - Nola (Na)

Info e prenotazioni 3939664126