A Napoli la presentazione di “Uffa, strane parole brevi racconti” di Luciano Scateni

Giovedì 1 febbraio, alle ore 18.00, presso la Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS, in via Bernini 50 (scala B) si terrà la presentazione di “Uffa, strane parole brevi racconti” di Luciano Scateni, giornalista, scrittore, pittore – Edizioni Intra Moenia.

L’autore denuncia la sua noia, la sua nausea, per il visto e rivisto dei nostri tempi e li racconta con una satira che non fa sconti. Alimenta il suo desiderio di “nuovo” andando a pescare vocaboli desueti in uno dei più celebri dizionari monolingui in Italia il: Devoto-Oli. Per ogni lettera dell’alfabeto dalla A alla Z vengono presi vocaboli obsoleti che diventano pretesti per sviluppare brevi racconti dove si evince ironia ed autoironia. Inoltre, Scateni conclude ogni capitolo con un disegno, fatto di segni geometrici, che comprende contenuti, come del resto i vocaboli stessi. Inoltre il lettore li può colorare, un regalo antistress, molto attuale, dell'autore. Non si tratta di aspettare la fine del libro per scoprire il “senso” che viene colto soprattutto nel desiderio di tempi nuovi. Un gioco? Di più!

Ne parleranno con l’autore, la Scrittrice Annella Prisco, lo Scrittore Sergio Zazzera, il Linguista Paolo Greco. Le letture saranno a cura dell’ attore Giancarlo Lobasso. Verrà proiettato il power point di alcuni quadri dell’autore, commentati da Ambretta Occhiuzzi. A condurre sarà la giornalista Laura Bufano