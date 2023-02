Luciano e Massimo Salvetti al Teatro CorteSe con “Al Sapor di Varietà"

Continua la stagione artistica del Teatro CorteSe ai Colli Aminei con lo spettacolo di Luciano e Massimo Salvetti “Al Sapor di Varietà".

Per il pubblico dell'accogliente sala di Viale del Capricorno, sabato 18 febbraio alle ore 21.00, un trascinante spettacolo che omaggia il Varietà, quello napoletano, ma non solo. I fratelli Salvetti, figli d’arte, da bambini cresciuti in questo mondo, vogliono far assaporare un genere che è stato culla dei più grandi comici e artisti del Novecento: Totò, Nino Taranto, Tecla Scarano, Dolores Palumbo (solo per citarne alcuni); ma anche di quelli meno noti, ma non per questo meno bravi: Trottolino, i fratelli Maggio, i fratelli De Rege, i fratelli De Vico e tante altre famiglie d’arte.

I Salvetti da anni portano in scena questo genere che va dalla macchietta dei grandi Pisano e Cioffi, rivisitando Armando Gill e Nicola Maldacea, alle scenette, gag e duetti del repertorio dell' Avanspettacolo e della Rivista. Il tutto, con la passionale e romantica aggiunta di momenti di poesia e canzoni tratte dal repertorio di grandi autori come Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani. Uno spettacolo che può rappresentare una riscoperta per un pubblico più maturo ed una scoperta per i più giovani che possono conoscere una forma di Teatro nuova per loro e ricca di arte e tradizione. La direzione musicale è affidata al maestro Peppe Fiscale. La regia è firmata da un apprezzato veterano del Varietà e del teatro popolare napoletano come Raimondo Salvetti.