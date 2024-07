Luce e Illuminazione, workshop di fotografia

LUCE E ILLUMINAZIONE: Workshop Intensivo a Napoli

Impara le tecniche di luce e illuminazione per la fotografia



QUANDO: 31 luglio e 1 agosto 2024

DOVE: Caffè Fotografici, Via Antonio Villari 98, Napoli

DOCENTE: Ljdia Musso, fotografa professionista e docente Canon

PROGRAMMA:

LEZIONE 1:

FONDAMENTI DELLA LUCE E ILLUMINAZIONE

°Introduzione alla fotografia e principi di luce e illuminazione

°Luce artificiale continua e flash: differenze e tecniche di utilizzo

•Esercitazione pratica:

°creazione di set fotografici con diverse tipologie di illuminazione



LEZIONE 2:

ILLUMINAZIONE PER IL RITRATTO FOTOGRAFICO

•Introduzione alla fotografia di ritratto e principi di luce e illuminazione

•Esercitazione pratica con diversi schemi luce: creazione di ritratti con effetti creativi



COSTO:

Una lezione: €75,00

Due lezioni: €125,00



PAGAMENTO:

Pagamento anticipato via bonifico bancario.

Unicredit Ljdia Musso IT03M0200801604000104828221



INFO E PRENOTAZIONI:

Telefono: 3714806659



OBIETTIVI DEL CORSO:

Al termine del workshop, i partecipanti saranno in grado di:

Comprendere i principi della luce e il suo comportamento in fotografia

Utilizzare correttamente la luce artificiale continua e il flash

Creare set fotografici con diverse tipologie di illuminazione

Applicare tecniche di illuminazione per realizzare ritratti fotografici di alta qualità



A chi è rivolto:

Il workshop è rivolto a fotografi di tutti i livelli, dai principianti a quelli più esperti.