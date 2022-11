Luca Lombardo, il trasformista napoletano in tour fino alla piccola Scala di Milano

Continua l'entusiasmante tour del trasformista napoletano Luca Lombardo. Dopo il successo della prima tappa in Emilia Romagna, il popolare performer e artista del quick change sarà in scena con lo spettacolo “Poubelle” dal 25 novembre al 4 dicembre al Teatro Jolly di Palermo. Ancora, dopo la tappa nel capoluogo siculo, Lombardo, il 5 dicembre, arriverà a Pace del Mela a Messina e poi il 7 dicembre risalendo di nuovo lo stivale al Teatro Nuovo di Ferrara fino a giungere il 10 e 11 dicembre nel pieno centro di Milano al Teatro Gerolamo da tutti conosciuto come la “piccola Scala”.

Sempre numeri da record per lo spettacolo scritto dallo stesso Luca Lombardo con Augusto Fornari che ne firma anche la regia. Un lavoro ricco di risvolti artistici, che in 45 giorni sarà rappresentato 30 volte tra Italia e l’estero, dove il trasformista si è già esibito in 12 Nazioni. Per il pubblico, uno show auto-prodotto, con l’artista napoletano pronto a raccontare la vera storia della sua vita fatta di scelte difficili come quella di lasciare la carriera militare per fare il clown in un circo in Francia. E proprio per ricordare questo evento alla fine dello spettacolo Luca regala un naso rosso ad ogni spettatore. Uno spettacolo divertente imperniato sull’antica arte del trasformismo e dell’illusionismo capace di trattare temi delicati come la solitudine, la diversità e l’abbandono e che auspica una società inclusiva, dove gli invisibili diventano protagonisti. Non è un caso infatti che il protagonista dello show sia un clochard che vive ai margini della società chiamato Poubelle. Un nome che in francese significa rifiuti, legato a un personaggio poetico e intimistico il quale nonostante la sua difficile situazione cerca di trovare la forza di affrontare le giornate con entusiasmo viaggiando con la sua immaginazione. “Uno spettacolo straordinario adatto a tutta la famiglia - ha detto il giornalista e presidente della Cooperativa dello Spettacolo e del TaG-Teatro, Alessandro Dall'Olio dopo aver ospitato lo show- un lavoro ricco di fascino e valori che suggerisco ai miei colleghi direttori”.