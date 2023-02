Luca Lombardo, il trasformista glocal made in Naples

Nato artisticamente per rappresentare il logo della Napoli glocal che supera i confini nazionali, il performer e trasformista Luca Lombardo si conferma come la punta di diamante del Made in Naples da applaudire. E a riprova di tutto c'è il successo del suo tour sempre più apprezzato in tutta Italia e in Europa. Amato rappresentante dell'arte del Quick Change, Luca Lombardo continua a riscuotere consensi con lo spettacolo “Poubelle la magia oltre l’immaginazione” scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia.

Acclamato già in 12 nazioni, nella nuova versione del lavoro, l'artista propone ben 40 cambi d’abito fulminei. Per tutti, uno show travolgente, amato da grandi e piccini capace con leggerezza e un linguaggio tipico dei fantasisti, di trattare argomenti anche delicati e di condurre il pubblico in una dimensione fatta di risate ma anche di profonde riflessioni. Tra le prossime tappe di Poubelle da segnalare quelle del prossimo 17 febbraio a Martina Franca al Teatro Verdi, del 19 febbraio al Palazzo della Cultura di Locri e del 21 al Teatro Orfeo di Taranto. Ancora, l'artista Lombardo, il 26 febbraio sarà a Cerignola al Roma Teatro. Intanto in attesa di annunciare un grande appuntamento a Napoli, il noto performer in questi giorni è nuovamente volato in Romania per partecipare in qualità di ospite ad alcune puntate della trasmissione televisiva più seguita della nazione “iUMOR”. Un programma cult che vede il bravo Lombardo come artista veterano e volto noto anche nelle città rumene.