Lotus debutta alla Fiera BMT di Napoli con borse e accessori per il mondo travel

Lotus, brand distribuito in esclusiva da Fabbrica 5, ha annunciato con entusiasmo la partecipazione alla rinomata Fiera BMT di Napoli. L'evento, partito il 14 marzo e che andrà avanti fino al 16, è l'occasione perfetta per conoscere tutte le linee dell’ormai affermato marchio di borse e accessori per il viaggio. Tutti prodotti pensati per soddisfare le richieste di tour operator e agenzie di viaggio.

"Presso il nostro stand Lotus-Fabbrica 5, i visitatori - spiega l'azienda - potranno scoprire una vasta gamma di prodotti di alta qualità, realizzati con materiali pregiati e un design innovativo. Dalle borse da viaggio spaziose e funzionali agli accessori pratici e alla moda, Lotus offre soluzioni che uniscono stile, comfort e durata nel tempo. Ciò che rende il nostro stand ancora più speciale è la presenza di ospiti illustri, pronti a condividere la loro passione per il viaggio".

Sarà presente il testimonial Massimiliano Esposito ex bomber del Napoli e la giornalista Barbara Carere ufficio stampa dell’evento con la sua agenzia di comunicazione B&G Art Event Communication in collaborazione con la responsabile marketing Irene Ziggiotto. Nello stand tra

comici, attori, cabarettisti e vecchie glorie del calcio, i visitatori avranno l'opportunità di incontrare e scambiare idee con personalità di

spicco del panorama culturale e sportivo.

"La partecipazione alla Fiera BMT di Napoli rappresenta per noi un'importante opportunità per presentare il brand Lotus e le nostre creazioni ad un pubblico sempre più vasto e diversificato", afferma Sara Savio, Product Manager di Lotus. "Siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione per il viaggio e la ricerca della qualità con tour operator e agenzie di viaggio interessati ad offrire ai propri clienti regali esclusivi e memorabili. Vi invitiamo a visitare il nostro stand 5050 all’interno del padiglione 5 presso la Fiera BMT di Napoli per scoprire la nostra collezione di borse e accessori per il viaggio".