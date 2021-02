Logistica e geopolitica: webinar su rotte e vie commerciali

"Rotte e vie commerciali": è il tema del webinar in programma venerdì 12 febbraio - dalle ore 15.00 - nell'ambito del ciclo di tre incontri su "Logistica e geopolitica" organizzato congiuntamente dall’Ordine degli ingegneri di Napoli (presieduto da Edoardo Cosenza) e dal Club Atlantico di Napoli (presieduto dall’ingegner Giosuè Grimaldi).

Il webinar si terrà sulla piattaforma Cisco Webex dell’Ordine degli ingegneri di Napoli.

Le relazioni di apertura saranno svolte dai docenti Ennio Cascetta ed Ernesto Mazzetti. Modererà il confronto Vittorio Piccolo, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e componente del Consiglio direttivo del Club Atlantico di Napoli.

Seguiranno relazioni di Tammaro Chiacchio, Salvatore Rossitto e Stefano Ducceschi. La registrazione del dibattito verrà diffusa sul canale YouTube dell'Ordine degli ingegneri di Napoli.

Hanno contribuito al ciclo di incontri anche gli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati del Tribunale di Napoli (presieduti rispettivamente da Vincenzo Moretta e Antonio Tafuri), l'Eamc (Associazione degli ingegneri dei Paesi del Mediterraneo) e l'Associazione Apotema.

Logistica e geopolitica sono due discipline strettamente connesse e dai molteplici aspetti tecnici, giuridici, ingegneristici, fiscali. Da qui la scelta di un approccio interdisciplinare per il ciclo dei tre webinar.

“Con questa iniziativa - spiega il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Vittorio Piccolo - intendiamo offrire un momento di approfondimento rispetto a tematiche tanto importanti quanto fortemente dinamiche, il cui necessario approccio non può che essere interdisciplinare. Ordini e associazioni si confrontano su temi che oggi rappresentano il terreno su cui si gioca il futuro della nostra economia, oltre che della professione, e in particolare del nostro bacino mediterraneo”.

Il Presidente degli ingegneri Edoardo Cosenza evidenzia come l’iniziativa rappresenti "Un evento multidisciplinare di grande rilevanza, che vuole mostrare ed inquadrare in un ampio contesto le importantissime prospettive che si apriranno nel grande bacino del Mediterraneo per i professionisti e gli ingegneri in particolare”. E il Presidente del Club Atlantico Giosue Grimaldi esprime la convinzione che “questa iniziativa aiuterà i giovani professionisti a comprendere quanto oggi sia strettamente connessa la Logistica ai mutevoli scenari internazionali descritti dalla Geopolitica”.