'Lo stato dell’arte' si incontra a Napoli: dialogo fra le voci più significative della scena contemporanea

Dopo la tappa di Mondaino e di Pescara arriva a Napoli, lunedì 22 e martedì 23 novembre, l’ultimo appuntamento dell’anno di Lo stato dell’arte, progetto di C.Re.S.Co. – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea – che vuole far dialogare tra loro le voci più significative della creazione contemporanea italiana negli ambiti del teatro e della danza. In questo momento di ripartenza del fare artistico il progetto è fondamentale per un confronto di arricchimento reciproco in cui gli artisti possano ritrovarsi a condividere i processi in divenire che stanno tracciando in quel momento, cioè tutto quell’insieme di idee, pensieri, visioni che permettono il passaggio dall’idea all’opera “Invitiamo gli artisti a condividere quella fase estremamente delicata della creazione dove prendono forma le utopie e le immaginazioni e dove la verifica della scena restituisce ancora segnali contrastanti. Lì si annida quello che è più vitale dell’arte, lì – secondo noi – ha senso potenziare i meccanismi di incontro per rafforzare l’idea che la creazione appartiene collettivamente a un sistema, e che è prezioso averne cura”, affermano Antonella Iallorenzi, Ester Tatangelo, Elena Lamberti, coordinatrici del tavolo di lavoro delle idee, da cui è nato il progetto.

Il progetto, arrivato alla quarta edizione, è articolato in incontri di due giornate con 4 registi, artisti e/o coreografi italiani che si confronteranno fra loro alla presenza di un testimone interessato - curatori o direttori di teatri e festival - e un narratore – ovvero un critico teatrale che possa moderare la discussione.

L’appuntamento sarà presso il Teatro Bellini di Napoli, lunedì 22 e martedì 23 novembre. Nello Calabrò - compagnia Zappalà, Marco Lorenzi - Il Mulino di Amleto, Pier Lorenzo Pisano, Giuseppe Stellato, dialogheranno sulle procedure della creazione artistica assieme a un testimone interessato, Settimio Pisano, una narratrice, Ilena Ambrosio; Dario Rea – Putéca Celidònia - e Simone Pacini, soci di C.Re.S.Co ed Ester Tatangelo e Antonella Iallorenzi, coordinatrici del Tavolo delle idee di C.Re.S.Co.

Il pomeriggio del secondo giorno lo spazio del Bellini Teatro Factory aprirà le porte alle promotrici e promotori C.Re.S.Co campani per una sessione aperta al confronto, coordinata dalle antenne regionali Hilenia De Falco e Napoleone Zavatto.