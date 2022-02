Lo cunto de li cunti, musica e parole con il Cataleia trio

Il ???????? ???? sarà in concerto in un incredibile e panoramico posto: ???? ?????????, nato da un progetto di riqualificazione del monastero seicentesco di San Nicola da Tolentino. Il complesso è posto sulla Collina di San Martino, tra il Suor Orsola Benincasa e la Certosa, un luogo poco conosciuto ma meraviglioso, che sorge in una posizione splendida e panoramica. È un'oasi di pace e tranquillità. Negli splendidi giardini, tra profumi meravigliosi di agrumi e fiori, da un terrazzo panoramicissimo, si potrà ammirare l’intero golfo di Napoli. Pensate che questo prezioso giardino è dal 2010 “Bene di interesse storico e artistico” e Monumento Nazionale del Ministero dei Beni e Attività Culturali! Si tratta di 5mila metri quadri di verde.



Le artiste del CATALEIA TRIO, Tiziana Minervini (chitarra classica e voce narrante), Lidia Giudice (cantante) e Angela Lancieri (chitarra 12 corde), racconteranno al pubblico con musiche e parole la fiaba delle fiabe:

LO CUNTO DE LI CUNTI, liberamente tratto dall'opera di G. Basile.

Il Cataleia Trio proporrà canzoni napoletane della tradizione antica che si intrecceranno con le fiabe più note del Pentamerone, narrate in lingua napoletana seicentesca e rivisitate in chiave moderna.

Video you tube: https://www.youtube.com/watch?v=9juidlzu6AQ



A seguire, degustazioni di un piatto tipico (Aperitivo napoletano)

Data dell'evento: sabato 12 marzo 2022 ore 19.00

Per partecipare all'evento è necessario esibire il Super Green Pass all'accesso e indossare mascherina ffp2.



Casa Tolentino in Gradini San Nicola Tolentino, 12 a Napoli è facilmente raggiungibile dai principali luoghi di Napoli con i mezzi pubblici:

Bus: 168 - 184- 201- C16- R2

Treno: L1 -L6- L9

Metro: L1 - L2

Dove parcheggiare:

-Garage Green Parking Napoli- C.so Vittorio Emanuele, 596 - Telefono +39 081418515

- In strada





339.8301116 ( messaggi wapp)