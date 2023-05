“Lo Charme Italiano, da Napoli in poi”: inaugurazione dell'innovativa esposizione al Museo della Moda

Sarà inaugurata giovedì 18 maggio alle ore 19.00 al Museo della Moda di Napoli in Piazzetta Mondragone n.18 l’innovativa esposizione “Lo Charme Italiano, da Napoli in poi”.

Con l’impeccabile coordinamento di Luca Rubinacci - erede della storica sartoria napoletana, fondata a via Chiaia nel 1932, tra le principali innovatrici della moda maschile italiana- la mostra apre uno squarcio sulle tendenze della moda contemporanea maschile partenopea, non già attraverso le collezioni degli stilisti, ma grazie ad una selezione di elegantissimi outfit di giovani e non, napoletani, appassionati e ricercati cultori del bel vestire, dell’eleganza e dello charme che da sempre contraddistingue la tradizione sartoriale maschile partenopea.

Un viaggio nella sartoria maschile contemporanea dove la parola non è affidata dunque a chi crea l’abito, ma a chi l’abito lo indossa, calandolo nel tessuto urbano, nella quotidianità del lavoro, nell’informalità del tempo libero o nella ritualità degli appuntamenti mondani, e dove l’innovatività trova le sue nuove espressioni, tutte declinate al presente: inclusiva, fluida, volatile e tutta sincrona.

L’esposizione è un’occasione per scoprire la freschezza e la vitalità degli interpreti di ogni giorno dell’eleganza napoletana, che fa rivivere lo stile sartoriale partenopeo in modo innovativo e audace, una vetrina dunque per esplorare la nuova visione dell’abbigliamento maschile e per scoprire la creatività degli ambasciatori dell’eleganza napoletana, a Napoli ma anche nelle grandi capitali d’Europa e del mondo.

Il Museo della Moda di Napoli è un luogo in cui la tradizione e l’innovazione si incontrano, e questa mostra ne è un perfetto esempio”, ha dichiarato il Presidente del Museo della Moda Avvocato Maria D’Elia. “Siamo orgogliosi di presentare al pubblico un nuovo punto di vista sulla sartoria maschile che con creatività e stile sta ridefinendo il modo di inossare e far vivere i capi della moda napoletana contemporanea. Questa esposizione è una celebrazione della vitalità e della forza della moda partenopea.”

La serata evento si conclude con un rinfresco per celebrare l’eleganza e lo stile partenopeo, mentre i visitatori potranno ammirare l’esposizione di outfit di nuova concezione curata da Luca Rubinacci.