Livio Cori ospite a 'Non solo calcio'

Questa sera alle 20 su calcio napoli 24, il Cantante Livio Cori sarà ospite nella trasmissione della bella giornalista napoletana Barbara Carere, per parlare dei suoi vecchi successi musicali, della sua recente esperienza a Made in Sud, del suo prossimo lavoro che uscirà a gennaio del suo ultimo singolo “Sule Pe Chella” che ai microfoni di Non Solo calcio ha svelato che tra aprile e maggio ci sarà un suo live.



La trasmissione andrà in onda stasera su calcio napoli 24 ch 79 del digitale terrestre, domani alle 2230 su Telelibera, martedì 3 gennaio alle 20 su Radio CRC TV e martedì alle 2230 su Campi Flegrei e mercoledì alle 22 su Spot Channel 214