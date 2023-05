Livio Cori in concerto al Bolivar

Prezzo non disponibile

Il figlio della lava e del mare Livio Cori torna a Napoli insieme alla sua band per uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico “SOLIDAGO” per Magma Records (Believe), il rapper campano ha deciso di portare tutta la potenza delle sue canzoni sul palco del Teatro Bolivar il 18 maggio 2023: ad accompagnarlo anche tanti ospiti a sorpresa.

All’evento organizzato dalla B&G Art Event Communication, l’artista farà ascoltare tutti i principali successi del suo repertorio, da quelli più recenti fino ai brani che hanno segnato la sua ascesa fra gli artisti più famosi della scena campana.

È possibile acquistare i biglietti per l’evento sul sito GO2.IT https://www.go2.it/evento/livio_cori_live_in_concerto/6673 da mercoledì 3 maggio 2023.

Significativo il gesto dell’artista Livio Cori che ha deciso di donare dei biglietti del suo concerto al Teatro Bolivar ad una cooperativa “Assistenza e territorio” che è una realtà consolidata da oltre 25 anni sul territorio della prima municipalità San Ferdinando, chiaia e Posillipo. Si occupa di famiglie e minori disagiati e di vari problematiche di carattere sociale. Livio sin da piccolo è vicino a queste realtà del suo quartiere, trovando come punto in comune il ritmo e l'allegria che accompagna questi ragazzini che, pur non avendo tanto, seguono la sua musica, restituendo così al suo quartiere un messaggio di speranza e di riscatto”.