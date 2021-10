Live Tones al MAV di Ercolano per ITAClub Jazz Festival

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e sta per alzarsi il sipario su ITACLUB Jazz Festival. Un'imponente manifestazione che si articolerà in oltre sessanta eventi disseminati su tutto il territorio nazionale e che culminerà nella prima Giornata Nazionale dei Jazz Club, il prossimo 15 ottobre.



Così dichiara Giovanni Serrazanetti, presidente dell'associazione Italia Jazz Club: "La nostra associazione fa parte della Federazione Jazz Italiano, presieduta da Paolo Fresu, che raccoglie alcuni dei migliori Jazz Club del Paese. Quest'anno abbiamo vinto il bando ministeriale, con il progetto ITACLUB Jazz Festival e siamo orgogliosi di presentarlo. Si tratta di un vero e proprio festival diffuso, che illustrerà tutto quello che fanno i jazz club, realtà presenti sui territori in maniera capillare. I jazz club sono grandi palestre per i musicisti giovani che si stanno affermando e allo stesso tempo luoghi dove i musicisti già affermati possono presentare il proprio lavoro ad un pubblico affezionato, che partecipa attivamente all'atto creativo. Questa è la nostra grande forza, siamo luoghi veri, dove il feeling si tocca".



Non poteva non far parte della partita lo storico jazz club Live Tones che da anni porta avanti con passione e costanza l'impegno a promuovere e diffondere il jazz, rappresentando un autentico punto di riferimento per tanti appassionati, musicisti, professionisti del settore e semplici amatori.



L'ITACLUB Jazz Festival, si terrà dall'8 al 15 ottobre, proponendo eventi realizzati dai propri associati in 23 dei più importanti jazz club italiani, fra i quali il Live Tones. Dai concerti alle masterclass, dalle mostre alle presentazioni di libri, dai laboratori alle guide all'ascolto, l'intero Stivale sarà percorso da una grande festa dedicata al jazz e agli irrinunciabili presidi dedicati a questa meravigliosa musica, i jazz club.



Per questa prima edizione del Festival è stato scelto come tema: l'INCONTRO, in riferimento al fondamentale momento della nostra esistenza, a cui abbiamo dovuto rinunciare per tanto tempo, a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia. Parafrasando Vinicius de Moraes che scriveva: "la vita è l'arte dell'incontro", possiamo senza ombra di dubbio asserire che "il jazz è la musica dell'Incontro" e probabilmente nessun luogo è più vocato all'incontro come lo sono i jazz club. Un intreccio magico tra vite ed esperienze ancor prima che tra artisti e pubblico.



Il Live Tones con la direzione artistica di Alberto Bruno ha scelto di partecipare a ITACLUB JAZZ FESTIVAL e di declinare il tema scelto per questa prima edizione con due concerti:



GIOVEDì 14 OTTOBRE

Ore 21.30

Live Tones al MAV di Ercolano

Via Quattro Novembre, 44 Ercolano (NA)



Concerto con Valentina Ranalli e Enrico Pieranunzi, "Valentina sings Pieranunzi".



Un progetto nuovo, inedito, nato da un'audace tesi di laurea: "Cantare Enrico Pieranunzi" della vocalist Valentina Ranalli. Le protagoniste sono alcune tra le piu? belle composizioni originali del pianista romano, noto gigante del jazz internazionale ... composizioni che, per la prima volta nella loro storia, hanno avuto parole e voce della stessa Ranalli.



Biglietti: Valentina sings Pieranunzi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valentina-sings-pieranunzi-178873083207



INFO: +39 3389941559



GIORNATA NAZIONALE DEI JAZZ CLUB



VENERDì 15 OTTOBRE

Ore 21.30

Live Tones al MAV di Ercolano

Via Quattro Novembre, 44 Ercolano (NA)



Concerto con Ergio Valente in "Piano Solo".



Il giovane ma "valentissimo" campano Ergio Valente si esibira? in un piano solo di standard e brani originali le cui composizioni sono maturate nel corso degli anni di studio e che si sono concluse nella realizzazione di 2 dischi in formazioni di trio o quartet. In questa occasione si è scelta l' esibizione in piano solo per dar maggior rilievo ai brani originali e alla capacità tecnica dell' artista.



Biglietti: Ergio Valente piano solo

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ergio-valente-piano-solo-181062742537



INFO: +39 3389941559



Il calendario completo del Festival e tutte le informazioni relative alle attività, compresi foto e video degli eventi si potranno trovare sui canali social dedicati in esclusiva a Itaclub, una sorta di filo rosso on-line che percorrerà l'Italia a ritmo di jazz.



Instagram: @itaclub_jazz_festival

Facebook: @ITAClub - Jazz Festival



CLUB PARTECIPANTI



- Anzola Jazz Club H. Gualdi (Anzola dell’Emilia)

- Bar Borsa (Vicenza)

- Bravo Caffè (Bologna)

- Cantina Bentivoglio (Bologna)

- Como Jazz Club (Como)

- Cotton Jazz Club Ascoli (Ascoli)

- Count Basie Jazz Club (Genova)

- Dai de jazz ... Club (Bertinoro)

- Dal Canonico (Mola di Bari)

- Jazz Club Chiavari (Chiavari)

- Jazz Club Ferrara (Ferrara)

- La Piazzetta Jazz Club (Recoaro Terme)

- Laurin Bar (Bolzano)

- Le Cantine dell'Arena (Verona)

- Live Tones (Napoli)

- Louisiana Jazz Club (Genova)

- Moody Jazz Cafè (Foggia)

- Opificio Jazz Club (Novara)

- Ottantadue Music Club (Forlì)

- Quattro Quarti (Rimini)

- Rimini Jazz Club (Rimini)

- Smallet Jazz Club (Modena)

- Unisono Jazz Club (Feltre)



FRA I PROTAGONISTI ...



Vince Abbracciante Marc Abrams Marcello Allulli Donato Aquaro



Massimo Barbiero Simona Bencini Mirko Boscolo Fabrizio Bosso



Maurizo Brunod Mimmo Campanale Dario Carnovale Roberto Cifarelli



Lorenzo Conte Michele Corcella Maria Pia De Vito Klaus Dickbauer



Alfonso Deidda Guido Festinese Danilo Gallo Umberto Germinale



Sandro Gibellini Rosario Giuliani Winfried Gruber Vanessa Haynes



Giulia Lorvich Marcello Molinari Roberto Monti Massimo Moriconi



Enrico Pieranunzi Michele Polga Valentina Ranalli Antonella Ruggiero



Roberto Taufic Ergio Valente Stefano Zenni Gessica Zonta





