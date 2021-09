Live music in una suggestiva corte del '400 nel cuore di Napoli

Concerto di musica dal vivo

INGRESSO GRATUITO

* è consigliata la prenotazione: 081 658 2915

Start 21:00.

Con grande entusiasmo ripartiamo con questo format incentrato sulla musica dal vivo di qualità dando il via alla stagione di eventi promossa da Lanificio 25.



Apriremo la serata con:

JOINT VENTURE in un LIVE SET che ci immergerà nella musica hip hop, rap, deep house per una serata di spensieratezza e divertimento.



In una suggestiva corte del 400, con cocktail sopraffini e il desiderio di stare ancora insieme.

