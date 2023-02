Live music jazz al Winehouse

Continuano i Mercoledì al Winehouse con la musica di qualità, il cibo gourmet e oltre 3000 etichette di vini che creano un evento che si può ritenere un’esperienza sensoriale.



L’EVENTO HA UN LIMITE DI 60 PERSONE.

E’ richiesta la prenotazione al +39 3665058831.

Open 21:00 – parcheggio convenzionato con la struttura – Via Nuova Marina, 5, Na.



Questa volta l'evento esclusivo ospiterà Corrado Paonessa.



"Dal 2000 in poi, dopo il mio incontro con Tommy Emmanuel, ho approfondito lo stile one-man-band, che già avevo iniziato, ma seguendo le tecniche di Joe Pass e di Tuck Andress. Ho riabbracciato la chitarra classica ed acustica approfondendo i loro sistemi di amplificazione. Nello stesso periodo ho collaborato con numerosi produttori di strumenti ed accessori musicali diventando endorser e testimonial di vari brands tra i quali il prestigioso marchio R. Cocco Strings. Dal 2000 in poi, ero presente nei maggiori show internazionali come il Musik Messe of Frankfurt ed il NAMM of Los Angeles, suonando con i più prestigiosi artisti internazionali."