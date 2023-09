Live Music al Bourbon Street

Open Stage, un Format diretto da Corrado Paonessa, un momento per giovani musicisti per suonare insieme ai professionisti del settore. E quale miglior palco se non quello del Bourbon Street per tale obiettivo.



Tutte le serate saranno aperte da un concerto, questo Giovedì sarà la volta di:

Corrado Paonessa alla chitarra

Aldo Capasso al basso

Salvatore Rainone alla batteria

a seguire Jam Session!

Start 21:00

L'ingresso alla serata è gratuito

Puoi Prenotare il tuo tavolo al 366 5058831

Via Vincenzo Bellini 52- 53