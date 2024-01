Live Balkan Music nel centro di Napoli

Un nuovo Format al Kestè: il concept poggia sull'idea che i diversi stili musicali possono confluire, integrando e allargardo gli spazi mentali, emotivi e fisici dell'uomo.

Faremo un giro nella storia della Musica, nei territori dove essa si evoluta esprimendo tutti gli stili possibili, facendoli coesistere con l'obiettivo di uscire fuori dai limiti del "mi piace, non mi piace" dati dal non conosciuto e non sperimentato.

Tutte le Domeniche, in prima serata al keste. Si parte il 7 Gennaio con Willy Balkan's Travel Agency:



Riccardo Villari violino

Vincenzo Lamagna basso

Luca Cioffi percussioni



Il progetto affonda le sue radici nella ricerca, reinterpretando brani tradizionali e non dell’area balcanica, prediligendo i ritmi dispari proprio della regione che si estende dal Mare Adriatico allo stretto dei Dardanelli e proponendo un repertorio che spazia dalla musica bulgara a quella macedone, da quella turca a quella serba e ungherese. Da sempre appassionati di questa musica guardano a est per cercare di superare il confine geografico, ma soprattutto mentale che separa l’Europa occidentale da quella orientale. Provenienti da esperienze musicali diverse, hanno trovato un terreno comune nella voglia di suonare e diffondere il vivissimo folklore che si è prodotto e stratificato durante secoli di scontri e incontri di diverse culture: quella slava e quella greca, quella turca e quella gitana.