Al Teatro Arca's è in scena "Lisistrata... ovvero 'O sciopero de' mugliere"

Al Teatro Arca's di via Veterinaria è in scena "Lisistrata ovvero 'O sciopero 'de mugliere" con la regia di Marcello Raimondi. La programmazione prevede altri cinque spettacoli: sabato 30 dicembre ore 21; lunedì 1 gennaio ore 21; venerdì 5 gennaio ore 21; sabato 6 gennaio ore 21; domenica 7 gennaio ore 18,30.

Gli interpreti sono: Alessia Castellano, Antonio Cilvelli, Andrea Costanza, Anita Laudando, Patrizia Masiello, Alberto Pagliarulo, Enza Palumbo, Francesco Pandolfi, Marcello Raimondi, Enzo Santoro, Martina Tizzano, Federica Totaro, Aldo Villa, Valentina Vittoria e il piccolo Emmanuel Rullo.

La sinossi

Ispirato dalla più famosa "Lisistrata", scritta da Aristofane " ' O sciopero 'de mugliere" è una riscrittura in napoletano che ripropone lo sciopero sessuale organizzato da parte delle donne Spartane ed Ateniesi e capeggiato da Lisistrata nei confronti dei belligeranti consorti. La nostra storia si svolge in tempi assai più vicini ai nostri, in un non ben precisato paesino di montagna campano e sempre per sedare la foia di belligerare degli uomini del posto. Come la protagonista del testo più famoso, anche la nostra protagonista ha per nome Lisistrata .

Lei, come la sua più famosa omonima , stanca delle continue guerre tra le famiglie del paese e non riuscendo in alcun modo a fare ragionare i loro uomini affinché terminino le lotte, organizza uno sciopero sessuale da parte di tutte le donne del paese, che per non cadere in tentazione si chiudono nel convento del paese; perché come dice Lisistrata : pure a nuie ce piace 'o vino co' 'a neve. E ovvio, alla fine gli uomini verranno a miti consigli e la pace sarà riportata nelle famiglie del paese, che scopriranno di avere combattuto per anni per dei futili motivi e che nulla è più importante della pace in una società.