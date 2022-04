Lions Day in Piazza del Plebiscito: screening gratuiti e giochi per bambini

Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura è il concetto principale che animerà l’evento organizzato dai soci Lions nella giornata di sabato 23 aprile. Dalle 10 alle 16 a Napoli in piazza del Plebiscito, in occasione della giornata mondiale dei Lions, si svolgerà l’evento “LIONS DAY” con la presenza dei soci Lions, del Governatore del distretto 108ya e delle Istituzioni della Città di Napoli.

Durante l’iniziativa saranno effettuati screening gratuiti sull’udito, la vista, il diabete, il cuore e la nutrizione, e per i più piccoli saranno previsti giochi in piazza. A chi si sottoporrà agli screening gratuiti verrà donata una matita che, una volta esaurito il suo lavoro, potrà essere piantata nel terreno e dare vita ad una pianta. Un’attenzione particolare all’ambiente quindi, che caratterizzerà l’importante manifestazione.

Paolo Persico, Presidente Lions Club Napoli 1799, si dichiara entusiasta e fiducioso della riuscita dell’evento: “Partecipiamo come Lions Club Napoli 1799 e stiamo cooperando alla realizzazione dell'evento in maniera molto attiva. Iniziative come queste servono per coinvolgere la cittadinanza e informare su importanti pratiche come quelle degli screening periodici per la prevenzione delle malattie. Aspettiamo numerosi i cittadini e le famiglie in piazza del Plebiscito”.