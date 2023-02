Lino D’Angiò torna a teatro con la commedia “Già l’ho visto!”. Il noto imitatore di personaggi come Bassolino, De Laurentiis e tanti altri si cimenterà per la prima volta come attore, in più ruoli, e debutterà al teatro Bracco di Napoli, Via Tarsia 40, dove sarà in scena dal 23 al 26 febbraio e dal 3 al 5 marzo 2023.

Lo spettacolo, prodotto da MusicaèManagement di Giovanni Oliviero, è scritto da Lino D’Angiò, che cura anche la regia, e da Luciano Medusa. E’ interpretato da Lino D’Angiò (Nel ruolo di Alighiero Franzese e altri divertenti personaggi); da Domenico Pinelli (Marco Villani) noto per la sua interpretazione di Peppino De Filippo nel film I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini e per i ruoli nelle serie Don Matteo e Il commissario Ricciardi; e da Franco Pinelli (Peppino Villani); Tina Scatola (Nunzia Villani); Mariangela Rinaldi (Carla Pulcra); Tommaso Tuccillo (Alex Riccardi).

Lo scrittore Giovanni De Maurizio è alle prese con un nuovo giallo: Marco vive a Napoli con Carla, la sua fidanzata. E’ giovane, ma già indebitato con Don Antonio, boss proprietario dell’appartamento e dello stabile in cui vive. Marco ha fatto credere ai suoi genitori di essere ‘inserito’ in ottimi ambienti lavorativi: una bugia necessaria allo scopo di farsi mandare soldi, perché Don Antonio non vuole aspettare, il debito deve essere saldato subito. L’arrivo dei genitori di Marco sarà l’occasione per procurarsi il denaro: con l’aiuto di Alighiero, il portiere dello stabile appassionato di imitazioni e travestimenti, il giovane metterà in scena un piano per dimostrare ai suoi genitori di avere conoscenze importanti e così farsi saldare il debito. Tutto sembra filare liscio, finchè la scoperta di un omicidio porterà il Commissario Riccardi nell’appartamento, per cercare l’assassino e risolvere il caso…

Riuscirà l’autore del giallo a scrivere un finale logico e giusto? Lo scoprirete solo venendo a teatro per assistere a “Già l’ho visto!”, la commedia con l’assassino …che non ti aspetti.

Musiche di Jenna’ Romano. Costumi di Pina Bonfantini. Parrucche di Antonio Luciano. Scene di Visual Sacs srl. Audio e Luci di Music Service di Sorrentino Vincenzo. Video Ledwall di Paolo Olivieri. Realizzazione video di Carmine Giordano. Grafiche a cura di Max Laezza. Ufficio stampa Marco Calafiore.

INFO:

Ticket al botteghino del teatro Bracco e online su azzurroservice.net.

Prezzi: giovedì euro 17,00; venerdì euro 20,00; sabato e domenica euro 25,00. Informazioni su teatrobracco.it. E allo 0815645323.