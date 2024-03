Lino Cannavacciuolo in “Via Napoli”

Via Napoli” è il viaggio di Lino Cannavacciuolo in cinque secoli di musica napoletana, al Trianon Viviani domenica 24 marzo, alle 20.

Ospite speciale della serata la cantante Elena Ledda.

«Questo concerto – spiega il violinista – è il mio atto di amore e di gratitudine verso un grande patrimonio artistico». Ecco, quindi, che il programma si dipana da Orlando di Lasso, Domenico Scarlatti e Giovanni Battista Pergolesi a Pino Daniele e gli Osanna, passando per Raffaele Viviani e Roberto De Simone.

Cannavacciuolo ritorna al Trianon Viviani dopo la prima edizione de La Cantata dei Pastori con Peppe Barra, nel 2004, vincitrice del premio Eti - Gli olimpici del teatro per la migliore commedia musicale, alla quale partecipò come compositore e direttore musicale: «Per questa occasione porterò in scena non solo il progetto Via Napoli, che mi ha regalato enormi soddisfazioni, ma anche le altre composizioni più significative del mio percorso discografico, comprese quelle condivise con Elena Ledda con la quale non ho mai smesso di collaborare nel corso della vita e che ho il grande onore di avere come ospite accanto a me in questo concerto».

Sul palco con l’artista, Gigi De Rienzo (basso elettrico), Piero De Asmundis (tastiere), Paolo Forlini (batteria) ed Emidio Ausiello (percussioni).

La produzione è di ArtGarage management.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. È ancòra possibile acquistare la speciale card di abbonamento, Emozione Trianon, che consente al sottoscrittore di assistere in platea a quattro spettacoli a scelta a soli 50 euro (sono esclusi gli eventi speciali). L’abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il botteghino del teatro, che è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org.