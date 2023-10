Limitless Art - arte senza limiti: da Cpixel una mostra accessibile a tutti

Tornano gli appuntamenti con l'arte targati AM Art Gallery, con la direzione artistica di Antonio Minervini, nella nuova sede espositiva di Cpixel, in via Cilea 244, al Vomero. L'appuntamento è per venerdì 20 ottobre, ore 19.00, con Limitless Art, arte senza limiti, un percorso espositivo di arte sensoriale, fruibile a tutti, realizzato da cinque artisti: Antonio Del Prete, Antonio Minervini, Ambrogio Bosco, Anita Fiorillo (Anita Fox), Carlo Di Prisco. L'evento, a cura di AM Art Gallery, con la presentazione di Gaspare Natale, sarà aperto al pubblico fino al 20 novembre.

Limitless Art è il primo tassello di un progetto più ampio che avrà luce nel 2024, nella sede del Museo Diocesano di Napoli. Le opere in mostra si possono vedere ma anche toccare: la fruizione attraverso il tatto è resa possibile da una lastra incisa che riproduce il disegno sottostante. L’udito è stimolato da suoni che si attivano all’avvicinarsi del visitatore e per l’olfatto da profumi percepiti. In questa maniera il fruitore “vive” interamente l’opera d’arte, si immerge in essa appropriandosene.

In un anno di creatività e impegno, Cpixel ha perseguito il suo obiettivo di divenire un’agenzia di comunicazione e marketing innovativa, attenta a promuovere le particolarità del proprio territorio.

Alessandro Minervini art director Cpixel

Orari: lunedì-venerdì, ore 10-13 e 16-19/ sabato, ore 10-13

info e contatti: info@cpixel.it – 3484726041