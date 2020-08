Lillo & Greg, Gino Rivieccio ed Enrico Ruggeri al Festival Sui Sentieri degli Dei

Dopo il rito dell’Alba Magica, sabato 15 il festival Sui Sentieri degli Dei offre in serata buon umore e divertimento con Lillo & Greg e la loro storica band Latte e i Suoi Derivati, per gli amici LSD. Latte e i Suoi Derivati, il gruppo rock demenziale nato agli inizi degli anni ‘90 a Roma con i due comici come frontmen, su impulso del batterista Paolo Di Orazio, torna alla sua applauditissima forma di spettacolo, il concerto, e lo fa proponendo i suoi grandi classici da Otto il passerotto a Alla Fiera del Tufello, passando per tutti i grandi tormentoni che caratterizzano il suo esilarante repertorio.

Lunedì 17 il festival ritorna con un nuovo appuntamento del ciclo ‘Unplugged’, serie di incontri musicali curati da Gino Aveta. In Ma non me lo dovevi dare tu il Brasile? Gino Rivieccio e Yes Brasil ricordano gli albori dei locali romani e napoletani che importarono, per primi, i ritmi e le suadenti note della bossa nova. Scanzonati racconti napoletani a ritmo di bossa e samba per dare un segno di ottimismo e allontanare ricordi tristi.

Nel cartellone di Agerola Sui Sentieri degli Dei entra anche un altro pezzo importante della canzone d’autore italiana: Enrico Ruggeri. Con più di trenta dischi pubblicati in quarant’anni di carriera, il cantautore milanese si esibirà martedì 18 accompagnato da una formazione acustica. Il titolo del concerto riprende quello di un recente singolo, Una storia da cantare, sigla dell’omonima trasmissione che lo ha visto protagonista su Rai1. Non mancheranno incursioni nei brani che da tempo mancano in scaletta, monologhi e interpretazioni di classici della canzone d’autore. Sul palco insieme ad Enrico tre dei suoi storici musicisti: Paolo Zanetti alla chitarra, Francesco Luppi alle tastiere e Davide Brambilla “Billa” alla fisarmonica, tromba e cajòn.

