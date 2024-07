Omaggio a Bill Evans al Lido Varca D'Oro con Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera

Prosegue al Lido Varca d’Oro (Riviera Flegrea Domitia, Via Orsa Maggiore - Marina di Varcaturo) lo “#Ittateveamare Jazz Festival”, il primo jazz festival a piedi nella sabbia, “figlio” di un’idea del titolare, grande appassionato di musica, Salvatore Trinchillo.

Giovedì 18 luglio protagonista dela serata la musica del grande Bill Evans con lo show “Kind of Bill” con Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera.



“Kind of Bill, omaggio a Bill Evans”, è un progetto musicale volto a celebrare uno degli aspetti più affascinanti della musica del grande jazzista: l’immortalità del suo messaggio. Il titolo Kind of Bill cattura lo spirito del progetto creato dal pianista Dado Moroni, dal bassista Eddie Gomez e dal batterista Joe La Barbera, musicisti che nel corso del tempo hanno dato un enorme contributo alla musica di Evans, offrendo nuova vita alle idee del grande pianista. Tributo al repertorio di Evans, ma anche al mondo del jazz, Kind of Bill comprende composizioni di Bill, standard che sotto le sue dita sono diventati pezzi quasi completamente nuovi e originali, e composizioni scritte da Moroni, Gomez e La Barbera.

Tutti i concerti sono ad accesso libero. Parcheggio gratuito.

Ristorante aperto: consigliata la prenotazione al 333 575 4080.