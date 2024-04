Al Liceo Sbordone una mostra fotografica dedicata ad Aldo Masullo, per la Pace

Mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 11, presso la Biblioteca Marotta-Ajello del Liceo F. Sbordone di Napoli, si terrà l’inaugurazione della Mostra fotografica dedicata al filosofo napoletano Aldo Masullo.

In programma anche la sottoscrizione del protocollo d’intesa che sancisce l'accoglimento del Certame Vichiano nelle Olimpiadi e Acropoli dei Saperi. L'integrazione vedrà il Liceo classico e scientifico “Francesco Sbordone” soggetto propulsore, così come il Polo Culturale Pietrasanta ETS, sito culturale per gli incontri del Certame Vichiano.

L’incontro sarà coordinato da Nino Daniele, previsti gli interventi di Laura Colantonio, dirigente scolastica dello Sbordone e responsabile scientifica delle Olimpiadi e Acropoli dei Saperi; Raffaele Iovine, presidente Polo Culturale Pietrasanta; Marco Russo, prof. associato di Filosofia Teoretica dell’Università degli Studi di Salerno.

IN FOTO: Biblioteca Marotta-Ajello del Liceo Sbordone