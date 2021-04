A Napoli il "libro sospeso" in farmacia per la Giornata Mondiale del Libro UNESCO

Anche quest'anno, dopo il successo degli anni scorsi, in occasione della Giornata Mondiale del Libro UNESCO, presso la Farmacia Porzio in Via Guglelmo Sanfelice, 40 a Napoli, c'è il "libro sospeso".

"Diamo la possibilità di donare - spiegano gli organizzatori - al costo simbolico di 1 euro, un libro a chi non so le può permettere.Vuole essere uno stimolo per avvicinare anche i più giovani, e non solo, alla lettura, soprattuto in questo periodo nel quale si è costretti a restare molto tempo a casa.

Quest'anno abbiamo pensato ad un classico come "Alice nel paese delle meraviglie".