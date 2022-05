Beppe Signori a "I Varcautori" per presentare la sua autobiografia "Fuorigioco"

Nel salotto del Lido Varca d?Oro di Varcaturo ? diretto dal manager Salvatore Trinchillo ? ancora una conversazione per "I Varcautori". Dopo l?esordio con Gianluca Barbera, e il bis con Christopher Ward, giovedì 26 maggio tocca al campione di calcio Beppe Signori, che per la rassegna curata da Vincenzo Imperatore presenterà il libro "Fuorigioco. Perde solo chi si arrende" (Sperling & Kupfer). Dedicato ai figli, il volume si snoda in 11 capitoli, proprio quanti sono i giocatori in campo.

Nel libro si alternano pagine di calcio giocato, intimità, accuse di calcio scommesse e desideri di diventare allenatore per i talenti più giovani. Dall?arresto alla radiazione, dall?assoluzione alla grazia definitiva concessa dai vertici FIGC.