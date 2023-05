Prezzo non disponibile

Si svolgerà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la seconda edizione di “Libri in viaggio”, Salone del Libro – Città di Portici organizzato in collaborazione con il Liceo “Quinto Orazio Flacco”.

L’evento, in calendario da giovedì 4 a sabato 6 maggio, potrà contare sulla presenza di oltre 50 autori e 30 case editrici. Nel corso della tre giorni di attività saranno numerose le iniziative che animeranno i padiglioni del Museo: tra le antiche locomotive e carrozze d’epoca saranno organizzate tavole rotonde, presentazioni, spettacoli teatrali e musicali.

Il filo conduttore dell’intera manifestazione sarà il viaggio, espresso attraverso il rapporto tra dimensione letteraria e realtà quotidiana in quanto, come si legge nel manifesto di presentazione, “ogni libro rappresenta un porto sicuro o un rifugio segreto, una fuga dalla realtà, ma anche un'opportunità di crescere e di mettere in discussione sé stessi, le proprie scelte e la propria visione del mondo".

Alla poesia sarà riservato un ruolo di primo piano, mentre nella sede del liceo e altre scuole del territorio si terranno laboratori rivolti principalmente ai giovani.

Non mancheranno ospiti illustri, tra i quali Dacia Maraini, Chiara Gamberale, Lorenzo Marone e Maurizio De Giovanni.

Il programma delle giornate è disponibile sulla pagina Facebook del Museo di Pietrarsa e all’indirizzo liceoorazioflacco.edu.it, Maggiori informazioni telefonando al numero 081.472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.