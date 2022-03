Libri in mostra, rassegna dedicata al libro fotografico

A partire dal 24 marzo 2022 Magazzini Fotografici ospiterà nei suoi spazi una rassegna interamente dedicata al libro fotografico con in mostra le produzioni editoriali vincitrici del più prestigioso riconoscimento dell’editoria fotografica in Italia, il Premio Marco Bastianelli.



L’evento organizzato da Magazzini Fotografici, in collaborazione con Elisabetta Portoghese - founder del premio Bastianelli - avrà come protagonisti i progetti che hanno ottenuto negli anni il riconoscimento e conterrà un allestimento di tutti i photobooks vincitori. Una sezione ad hoc sarà anche dedicata alle fanzine vincitrici del premio CdpZine.



Durante l’arco della manifestazione saranno organizzati, a cura di Valeria Laureano, incontri di approfondimento e dibattiti live e online con alcuni degli autori vincitori dei premi.



Primi ospiti della serata inaugurale: Antonio Biasiucci, premiato nella prima edizione del premio Bastianelli, nel 2005, per il libro RES; i vincitori dell’edizione 2021 Aldo Frezza, premiato per il libro Non correre e Valeria Cherchi (in collegamento) che ha ricevuto il riconoscimento per il libro Some of You Killed Luisa. Saranno inoltre presenti Elisabetta Portoghese, Adele Marini – responsabile dell’Archivio Luciano D’Alessandro giudice del premio Bastianelli e Yvonne De Rosa, fondatrice di Magazzini fotografici e giudice del premio Marco Bastianelli.



Altri appuntamenti saranno calendarizzati nei giorni a seguire.

“Quest’anno avevo scelto come filo conduttore delle mostre di Magazzini Fotografici il tema dell’ intimità” sottolinea Yvonne De Rosa, “Abbiamo pensato di dedicare una piccola rassegna alla fotografia stampata sotto forma di libro: Libri in mostra è un momento di riflessione sul panorama della foto editoria italiana. I nostri muri ed i nostri spazi metteranno in mostra il prestigioso premio Marco Bastianelli che da anni si occupa di promuovere le ricerche dei nostri autori ed editori. Il libro è uno dei migliori strumenti di fruizione delle opere fotografiche, ed è il modo di creare la più intima relazione tra l’ autore ed il fruitore di un’ opera. Mi fa piacere sottolineare che ci sarà anche un approfondimento dedicato alle fanzine, grazie alla presenza del premio CdpZine: l’immediatezza di produzione e fruibilità di questo mezzo editoriale, da sempre lo rende strumento imprescindibile per la scoperta di nuovi autori e di nuove tendenze”.

Il premio Bastianelli e la CdpZine sono curati e organizzati dall’associazione Culturale DieciQuindici che si dedica dal 2013 a progetti culturali legati alla fotografia ed ai libri fotografici.

“Sono felicissima di questa occasione offerta da Magazzini Fotografici, importante laboratorio aperto allo studio e alla ricerca nell’ambito del linguaggio fotografico, di portare a Napoli i libri del Premio e le fanzine di CDP ZINE, contest nato cinque anni fa in seno al festival Castelnuovo Fotografia”, sottolinea Elisabetta Portoghese, presidente dell’Associazione Culturale DieciQuindici. “Oltre all’ideazione del Premio Marco Bastianelli, da diciotto anni con una giuria autorevolissima, l’associazione si dedica alla realizzazione del contest CDPzine, un concorso dedicato alla sperimentazione di nuovi linguaggi attraverso la realizzazione di fanzine fotografiche. La prossima edizione del premio si svolgerà a giugno presso l’associazione Officine Fotografiche Roma che quest’anno compie vent’anni, spazio storico per la fotografia a Roma sempre aperto alle diverse espressioni e declinazioni della fotografia contemporanea. Una felice sinergia che mi auguro sarà un’ulteriore occasione di collaborazione e progetti futuri tra Roma e Napoli”

Con all’attivo ben diciassette edizioni, il Premio Bastianelli è stato istituito per ricordare il caporedattore di Fotografia Reflex, Marco Bastianelli e la sua passione per l’editoria fotografica. Il premio ha negli anni assunto grande prestigio ed importanza per il mondo della fotografia. Marco Bastianelli, a cui il premio è dedicato, ha sempre intuito, all’interno delle redazioni nelle quali ha lavorato, lo straordinario sviluppo del libro di fotografia come laboratorio di sperimentazione ed innovazione del linguaggio fotografico.

Ad ospitare l’evento è Magazzini Fotografici, APS nata da un’idea della fotografa e curatrice Yvonne De Rosa, che ha come elemento fondamentale l’obiettivo della divulgazione dell’arte della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale.

Il team di Magazzini Fotografici è composto da: Yvonne De Rosa, Valeria Laureano – fotografa e coordinatrice, Rossella Di Palma - responsabile ufficio stampa e comunicazione, Claudio Menna - responsabile corsi, Federica Blasio - coordinamento tirocini.