The Spark Mondadori, gli appuntamenti dal 4 al 9 ottobre

Nuova settimana densa di appuntamenti in The Spark Mondadori!

Si parte lunedì 4 ottobre alle ore 18, con la psicoterapeuta Daniela Cataldo, che presenterà il suo libro “Storie di narcisismo maligno e psicopatia” (Alpes Italia). Come relatore sarà presente il Professor Luca Revelli, medico endocrinologo presso il policlinico A. Gemelli.

Il libro nato come manuale per gli studenti della cattedra di Criminologia Clinica, Psicopatologia e Psicoterapia Forense della Lumsa, narra di casi clinici realmente trattati, con l’autrice che ha preferito un approccio meno teoretico a favore della pratica, con un tocco narrativo adatto a una lettura anche per non addetti ai lavori.

Martedì 5 ottobre, sempre alle ore 18, l’autrice Francesca Mattei presenterà il libro "Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa" (Pidgin Edizioni.

Introduce e modera lo scrittore Francesco Spiedo.

Con un linguaggio secco, rapido e ritmico, Francesca Mattei rappresenta in questi racconti una stasi nervosa frutto di forze contrastanti – il peso delle radici e l’accelerazione dell’inebriamento – che permeano le ombre malinconiche di piccole cittadine o case opprimenti da cui sembra non esserci via di fuga, fino a quando questa via di fuga non viene spalancata con la forza.

Mercoledì 6 ottobre alle ore 18, Francesco Terracciano presenta la sua opera “MCM” (Oedipus Edizioni); dialogheranno con l’autore lo scrittore Nando Vitali e il poeta Bruno Di Pietro.

Il titolo è un chiaro riferimento al logo dei muri della fabbrica delle Manifatture Cotoniere Meridionali nel quartiere-confine di Poggioreale. Il libro, con il suo racconto, fissa il tempo inviolabile di una linea cronologica che cattura la smisurata tensione di un’anima in cerca di eleganza, non già come impeccabile linea linguistica, ma come luce sulla materia.

Giovedì 7 ottobre, ancora alle ore 18, Ciro Vespa presenta il suo libro di poesie “Il silenzioso mondo delle nuvole” (Europa Edizioni). Interverrà come relatrice Emma Di Nicuolo. Reciterà le poesie Flavia Carenne. Le musiche sono a cura di Giandomenico Anellino.

Un pregiato esempio di poesia ricercata che vuole sancire l’indissolubilità dell’amore e dell’innamoramento nonché opera prima coraggiosa nel suo anelito verso l’assoluto.

Venerdì 8 ottobre, dalle ore 16 alle 20 verrà proiettato il film “I figli del fiume giallo” di Jia Zhangke (2018). In concorso al Festival di Cannes, la pellicola affronta, in un arco di tempo di diciassette anni, il rapporto tra il vertiginoso sviluppo tecnologico della Cina dei nostri giorni e i suoi riflessi sul mondo interiore delle donne e degli uomini. Il percorso di Qiao, ragazza coraggiosa che prova fino all'ultimo a difendere la sua storia d'amore, coincide con il ritmo velocissimo con cui i mutamenti sociali sembrano portare alla dissoluzione dei valori e dei principi morali.

Sabato 9 ottobre alle ore 18, Maria Caterina Cicala presenta il volume “Il teatro dei pappagalli” (Acquario Editore). La Parigi del 1859 è il teatro di una danza vorticosa. Il mondo accelera, ogni giorno c’è un nuovo limite da superare, una provocazione da tentare. Tutto deve essere sgargiante, esotico e leggero come le piume dei pappagalli, che nella Ville Lumière sono in gran voga. Dialoga con l’autrice il giornalista Marco Sodano, musiche a cura di Yuri Yague.

Gli eventi si terranno nella sede della libreria The Spark Mondadori in piazza Bovio 33 e saranno contingentati come da normative vigenti anti Covid-19. Per accedervi sarà necessario esibire il Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...