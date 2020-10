Il Liberty a Palazzo Zevallos, speciale visita guidata

Visita guidata alla scoperta del liberty e della bella epoque a Napoli. Un periodo poco noto ma non per questo poco importante. Vi aspetto per scoprire insieme questa splendida mostra tra gioielli, mobili, abiti e quadri. Una carrellata da non perdere.

Pochi posti disponibili causa Covid.

Per info e prenotazioni 3498831295

Costo 12€ ingresso incluso.