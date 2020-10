Il liberty a Napoli: visita guidata

Da dove viene il termine Liberty che ha segnato un’epoca insieme ai termini Art Nouveau e Belle Epoque?



Il termine viene in realtà da un nome, quello di Sir Arthur Lasenby Liberty un mercante inglese che aveva un negozio di stoffe e oggetti importanti dal’Oriente. La sua bottega divenne un emblema dell’eclettismo di quei tempi e quando partecipò alla Esposizione Internazionale di Arte Decorativa a Torino nel 1902 gli italiani rimasero molto colpiti dai suoi prodotti. Così tanto da usare il suo nome per definire un intero movimento.



Se volete scoprire altro sul Liberty e soprattutto su come questa corrente ebbe modo di esprimersi a Napoli vi aspetto per scoprire insieme la mostra dedicata al Liberty aperta a Palazzo Zevallos.

DETTAGLI

11 ottobre ore 15.00

Costo 12€ (ingresso incluso)

Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com

www.morosofi.it