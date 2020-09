Lezioni gratuite di Difesa Personale

Lezioni Gratuite, per la riapertura del corso di Difesa Personale alla Palestra Rocky Bulls

Lunedì 21 e 28 settembre - Mercoledì 23 e 30 settembre dalle ore 19:00 alle 20:00.

Un'ora intensa in cui ci alleniamo ed impariamo cose utili in situazioni di pericolo e nelle interazioni interpersonali quotidiane.

Palestra Rocky Bulls , Via Guglielmo Appulo 25. A pochi metri dalla Metropolitana di Materdei.

Posti limitati è necessaria la prenotazione telefonica o su WhatsApp. tel. 3425597022