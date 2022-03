"Insieme alle donne, sempre!": lezione gratuita di autodifesa

Mentre nel mondo si sentono i boati della guerra e gli effetti del post covid, non ci resta che combattere per i valori della pace e dello sport. La FIJLKAM è in prima linea con il Presidente Antonio Bracciante che insieme ai Vice, ai componenti degli staff tecnici e organizzativi, sta preparando l’evento che avvicinerà tante donne alla pratica della difesa personale codificata nel Metodo Globale Autodifesa.

L’otto Marzo in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle donne, festa che nella società odierna ha assunto un ruolo squisitamente consumistico, la Federazione invita ognuna di Voi, ad una lezione gratuita presso le società sportive che hanno aderito al progetto MGA, per aumentare la consapevolezza in sé stesse ed affrontare con maggiore sicurezza, i tanti episodi di comportamenti antisociali.

"Le donne sono già Alfieri del futuro, la FIJLKAM è pioniera nella risoluzione di alcuni problemi, un binomio vincente sta per nascere: provare per credere!"

