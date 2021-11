"E levate 'a cammesella" in scena al Teatro dei Lazzari Felici

Sabato 6 Novembre 2021 ore 21:00 al Teatro Lazzari Felici, centro storico di Napoli, vi aspetta uno spettacolo peperino E levate 'a cammesella.

Un nuovo spettacolo tutto da ridere, cantare e guardare: un giusto equilibrio tra immagini, numeri da Cabaret, e canzoni che ripercorrono la tradizione napoletana per un tuffo nell’epoca della Napoli di una volta ai tempi del Cafè Chantant, della Rivista e dell’Avanspettacolo.



Elena, la sciantosa, ricerca e propone brani risalenti alla fine dell’ottocento-inizio novecento, interpretati all’epoca dalle grandi donne del panorama partenopeo come, Ria Rosa e Gilda Mignonette, ma anche da grandi artiste più recenti come Angela Luce e Giulietta Sacco; sarcastica, buffa e spiritosa nei panni di Uomo, esibendosi in Macchiette e canzoncine conosciute grazie ai grandi artisti quali Vittorio Marsiglia, Nino Taranto e Aurelio Fierro.

Nel corso della serata sarà servita ai tavoli una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per prendere parte all'evento a numero chiuso è necessario prenotare chiamando o whatsappando il 338 965 22 88 oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...