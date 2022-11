Lelio Morra in concerto a Sorrento

Fade In per l’appuntamento “Pioggia di Note II edizione” presenta Lelio Morra in concerto con "Non mi va bene ma va bene così". Appuntmanento il 20 novembre, al Teatro Tasso di Sorrento alle ore 20:30.



Lelio Morra, musicale per influenza paterna, romantico per genetica e disilluso per sopravvivenza, sceglie di cantare ciò che scrive e di scrivere di ciò che lo circonda, nel bene e nel quotidiano. In questo spettacolo il cantautore napoletano si racconta attraverso il suo repertorio, collezionato in questi anni di militanza nel circondariale della canzone.



Dal nuovo singolo "Discoboomer", al primo album a suo nome "Esagerato" (finalista al premio Tenco come opera prima, 2020), passando per i singoli "Dedicato A Chi" e "Le Canzoni" pubblicati con Universal Music e le storie in musica dei suoi progetti precedenti "JFK & La Sua Bella Bionda" (con l'album "Le Conseguenze dell'Umore" - premio Mogol) ed il lavoro "SignorsìSignoraTango" con gli Eutimìa (premio De Andrè).



Lelio Morra si racconta quindi, con la sua cifra intensa, scanzonata e a tratti ironica, accompagnato da un set di musicisti a colorare lo spettacolo di sensazioni folk, coscienti del linguaggio della musica leggera italiana, di cui Morra è una rappresentazione.



Al momento è al lavoro su un nuovo album, elaborato lontano da Milano, tra la raccolta delle olive e la legna da tagliare in Umbria. Nel frattempo, a rimettere a posto i pensieri, ci pensano il cinema e le collaborazioni con Paolo Sorrentino e Gianni Amelio.



Nel live di Sorrento è accompagnato da:

Caterina Bianco ai Violini e Synth

Pierluigi Patitucci al Basso

Peppe Shaf alla batteria

Ospite Manuela Zero



“Pioggia di Note” è organizzato dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento che si avvale della direzione artistica di Antonino Giammarino, con la promozione di Fade In ,nell’ambito del cartellone M’illumino d’inverno 2022, l’appuntamento nasce con l’intento di coniugare momenti artistici ed eventi culturali di rilievo per rendere la città sempre più attrattiva.



Per info: 3282005169 - è gradita la prenotazione su: www.eventbrite.it