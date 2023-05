Le Zirre Napoli® e Wine&theCity: grande festa tra shopping colorato, sfilate di amiche e scatti vip

Grande festa, il 10 maggio, in via Cavallerizza 39 nello store Le Zirre Napoli® che, con i suoi colori e la sua energia vitaminica, ha ravvivato una giornata grigia e uggiosa grazie anche all’entusiasmo dimostrato da amiche e clienti arrivate per far festa.

Dalle ore 18, infatti, una folla di gente si è riversata per la strada nel cuore di Chiaia e dello shopping napoletano attirata da hostess in outfit colorati e con grandi cappelli di paglia a falda larga. È stato come prevedibile una grande Ammuina, termine napoletano che dà il nome alla nuova linea del brand #madeinaples e che rende il concetto di festa ben riuscita tra un brindisi e l’altro con bollicine della cantina Salvatore Martusciello, servito in veste istituzionale da un sommelier dell’ASI Roberta Indaco.