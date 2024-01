Le Orme & Friends guest Lino Vairetti in concerto a Napoli

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 27 gennaio, la rassegna “Vomero Suona”, inizia il nuovo anno preparandosi ad accogliere il progetto “Le Orme & Friends” (unica data in Campania).

Nato da un intuizione di Enrico Vesco nell’estate del 2022, il progetto ha trovato in Michi Dei Rossi e Tony Pagliuca validi alleati per raggiungere un obiettivo ambizioso: riunire i musicisti più importanti della storia de Le Orme per realizzare il primo doppio album di inediti della loro storia.

In scena dal vivo, sarà protagonista anche a Napoli il gotha del progressive italiano: Michi Dei Rossi, Tony Pagliuca, Tolo Marton, Michele Bon con Luca Sparagna, Aligi Pasqualetto e guest Lino Vairetti storico leader e frontaman degli Osanna.

Il progetto “Le Orme & Friends” oltre ad un tour ha dato vita ad un doppio 33 giri (vinile Gold), realizzato da Le Orme attuali con l’apporto di Tony Pagliuca (tastierista e membro storico con Michi Dei Rossi e Aldo Tagliapietra), Tolo Marton (coautore dell’album Smogmagica, 1975), Francesco Sartori (in formazione fino al 1997), Fabio Trentini (2009/2018) e Jimmy Spitaleri (frontman dei Metamorfosi e voce de Le Orme nel 2011/2012).

Una citazione particolare e ricca di commozione per la partecipazione di Germano Serafin (1956-1992), con Le Orme dal 1975 al 1981, che compare con una sua interpretazione dell’epoca.

In concomitanza con la versione in vinile è stato pubblicato anche un triplo Cd (sempre Gold), contenente il materiale dei due vinili più i brani di alcuni dei più importanti gruppi prog italiani, che in diversi modi e tempi hanno collaborato con Le Orme:

Osanna, il cui leader/cantante, Lino Vairetti,

The Trip (Pino Sinnone, batterista storico, e Nico Di Palo come guest)

Divae Project (guest Gianni Nocenzi)

Mangala Vallis (Gigi Cavalli Cocchi, Bernardo Lanzetti, Roberto Tiranti ecc)

Moongarden (Cristiano Roversi ecc)

Alex Carpani

Monkey Diet (ospiti Eric Gales, uno dei più importanti chitarristi americani, e Donella Del Monaco, cantante ed elemento storico degli Opus Avantra)

Sezione Frenante

Le Folli Arie

Tal Neunder



Posto a sedere numerato €. 35.00 + prev

Posto a sedere non numerato €. 27.00+ prev.

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info; 081.7611221 - 081.5568054 - 081.5564726

on line su ; www.go2.it - www.ticketone.it

Per acquisto biglietti on line https://www.ticketone.it/event/le-orme-friends-auditorium-salvo-dacquisto-17939648/



Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro €. 5.00 dalle 20 alle 23