Le Baganè Chique Duo al Salotto Francini

Appuntamento tutto al femminile nella nuova location all’apertodell’Associazione Salotto Francini in parco privato, musica sotto le stelle nelle campagne fra Pianura e Quarto.



GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 - ORE 20.30

Via Provinciale Montagna Spaccata, 510 - 80126 Napoli



SALOTTO FRANCINI

presenta

“Le Baganè Chique”



Dolores Melodia e Loredana Sorasoul propongono un’intima interpretazione di brani classici e popolari della musica partenopea, un itinerario che si muove fra l’elegante poesia delle serenate, le canzoni d’amore, la spudoratezza delle canzonette di giacca e la passione terrena delle tammurriate. I Linguaggi sonori si intrecciano in un gioco di contaminazioni fra vocalità napoletana e la tradizione dei canti Mandeng dell’Africa.



Il Salotto Francini, aperto nel 2015 dal cantautore Marco Francini, organizza gli “House Concert” ossia incontri dedicati soprattutto alla canzone d’arte o canzone d’autore di ogni parte del mondo sia di tradizione che moderna. Le proposte variano e spaziano in ogni ambito musicale sempre all’insegna della qualità e della creatività. Il buon vino e il buon cibo accompagnano sempre tutti i nostri eventi. Lo spazio ha una capienza di max quaranta persone e rispetta le vigenti misure anti Covid.



Dolores melodia /Antonella Monetti

Regista, attrice e cantante ha riportato alla luce, con la sua Posteggia Chic, storie di grandi artiste del passato. La sua voce appassionata e calda rievoca le atmosfere di Viviani e dei vicoli scuri pieni d vita di quella Napoli che amiamo tanto.

Loredana Sorasoul e? una voce che si definisce “delle origini” e che viaggia alla ricerca di differenti percorsi attraverso la musica rituale fra Africa e Campania



Prenotazione obbligatoria

Contatti



MarcoFrancini333.5232371 - info@marcofrancini.com

