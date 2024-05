Al Lapis Museum, bambini alla scoperta del sottosuolo di Napoli con NarteA

Domenica 12 maggio ore 11.00, nuovo appuntamento del format “Piccoli esploratori scoprono…”, progetto di NarteA ideato per condurre i bambini (dai 5 ai 12 anni) alla scoperta dei siti storico-culturali più rappresentativi di Napoli. L'evento dal titolo “La luna nel pozzo” si svolgerà al Lapis Museum (Piazzetta Pietrasanta) e vedrà i piccoli esploratori scendere nelle viscere della città alla ricerca dei personaggi che abitano il sottosuolo partenopeo. I bambini conosceranno la Napoli di sotto, attraverso giochi educativi, l’interazione con una simpatica guida e una divertente caccia al tesoro.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 - 333.3152415.

Il costo del biglietto è di 15 euro (l’accompagnatore paga solo l’ingresso al sito: 7 euro).

Punto di partenza dell’esplorazione culturale di NarteA sarà la Chiesa della Pietrasanta. Il viaggio dei piccoli esploratori giungerà nel ventre di Napoli per ammirare una città sconosciuta, che racchiude, oltre ad una parte dell’antico acquedotto romano, anche uno dei tanti ricoveri antiaerei che durante la Seconda Guerra Mondiale accolse tanti napoletani proteggendoli dai bombardamenti.

Nella città di sotto, i piccoli esploratori andranno alla ricerca di leggendari personaggi, come il Monaciello (il pozzaro di Napoli) e la dea Diana, le cui vicende li riporteranno indietro nel tempo, calandoli nelle storie di una Napoli antica. Storie che sono intrappolate in quel materiale poroso, il tufo, e che le guide NarteA faranno emergere attraverso attività e giochi pensati per i bambini dai 5 anni in su. Tra labirinti e magiche mura, acquedotti antichi, storia e leggende di Napoli, i piccoli esploratori vivranno un’esperienza unica che li porterà a conoscere più a fondo la loro città.