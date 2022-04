LaniKids25, dieci appuntamenti rivolti ai bambini tra gioco e cultura

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/04/2022 al 18/06/2022 Orario non disponibile

Cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione: sono queste le parole chiave che sintetizzano i progetti firmati dal Lanificio25 - spazio e laboratorio culturale di Napoli gestito dalla Carlo Rendano Association A.P.S con sede nella quattrocentesca Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello in Piazza Enrico de Nicola – che con l’arrivo della primavera propone la rassegna “LaniKids25”: un calendario di appuntamenti rivolto ai bambini, pensato per valorizzare le potenzialità creative dell’età infantile, regolare le interazioni fra bambini e genitori o nonni e stimolare l’intelligenza emotiva dei più piccoli.

In programma dieci appuntamenti durante i quali i giovani partecipanti potranno prendere parte a passeggiate guidate e laboratori tematici di lettura, teatro e laboratori creativi in compagnia di operatori ed esperti del settore.

<< Negli ultimi 15 anni il Lanificio25 ha attirato un pubblico transgenerazionale concentrando le proprie attività su eventi - musicali, teatrali, convegni e mostre d’arte - aperti al quartiere e alla città >>, afferma Franco Rendano del Lanificio25, << Oggi però avvertiamo la necessità di fare di questo luogo un punto di riferimento e di aggregazione anche per i più piccoli, in particolare bambini di Porta Capuana e le loro famiglie. Tenendo fede alla nostra “missione” abbiamo deciso di sviluppare un programma ad hoc per l’infanzia: lo scopo è quello di avvicinare le fasce più giovani all’intrattenimento culturale mediante il gioco e l’apprendimento condiviso. >>

Si comincia il 9 aprile alle ore 9,30 “Cultura e Gioco” una giornata interamente dedicata alle famiglie e specialmente dedicata alle mamme, i padri e i nonni, pensata per presentare le attività e le finalità della rassegna LaniKids25”: l’incontro si apre con i saluti di Maria Filippone, Vicesindaco di Napoli e Assessore all’Istruzione e alla Famiglia; Valeria Panella, Presidente della Carlo Rendano Association APS; Franco Rendano chirurgo e titolare del Lanificio25. Modera Caterina Arcidiacono, Docente Psicologia di Comunità Federico II Napoli. Supporta il progetto la Farmacia de Tommasis di Napoli.

Il programma della giornata

9,30 colazione insieme – caffè e dolci fatti in casa

10:30 Gioco ed intelligenza emotiva - Petronilla Romano, Vicepreside Istituto Bovio Colletta Napoli

10:45 Restituire tempo ai bambini: gioco, arte e fantasia - Lia Colucci

Pedagogista già responsabile progetti infanzia Comune di Napoli

11:00 Emozione sperimentazione rappresentazione... - Barbara Veloce e Margherita Vicario Associazione culturale teatrale - TrasFORMAzioneAnimata

11:15 I bambini e la musica; Musicoterapia - Luca Autiero

Tecnico di riabilitazione psichiatrica e musicoterapista

11:30 Il gioco e la pace - Maria Carmela Polisi

11:45 Leggimi il mondo:

Appunti di neuroscienze per mamme e papà – Luca Astarita (Pediatra)

Lettura condivisa: 32 pagine di abbracci e di storie - Imma Napodano (Libraia)

12:15 Passeggiate guidate per famiglie curiose “Alla scoperta di Porta Capuana fra giochi e racconti” - Emanuele Esempio (Psicologo)

LaniKids25 - Wander Italy for kids - Università Federico II

12:30 Libri e arte. Semi di bellezza - Simona Occhiuzzi

Il mattoncino/Atelier Simona Occhiuzzi

DISCUSSIONE interviene Ada Botta (Cooperativa Dedalus)

13:15 Brindisi, brunch e Pizza Fritta di Porta Capuana!

CALENDARIO EVENTI LaniKids25 (età 3-99 anni)

Lunedì 18 Aprile - Pasquetta con i bimbi – Laboratorio “Mascherata” Associazione culturale teatrale - TrasFORMAzioneAnimata

Lunedì 25 Aprile - Passeggiate guidate per famiglie curiose “Alla scoperta di Porta Capuana fra giochi e racconti” + Laboratorio Wander Italy for kids/Lanikids25 (età 7-12 anni accompagnati)

Sabato 30 Aprile - Spettacolo “Il cane fatato” NAKOTE teatro

Sabato 7 Maggio - Laboratorio “Le marionette indianer” Associazione culturale teatrale - TrasFORMAzioneAnimata

Domenica 15 Maggio - Laboratorio “Marcando” Associazione culturale teatrale -TrasFORMAzioneAnimata

Sabato 21 Maggio - Laboratorio di lettura – libreria Il Mattoncino

Sabato 28 Maggio - Spettacolo “La luna e Pulcinella” di e con Irene Vecchia

Sabato 11 Giugno - Laboratorio di lettura Bibi La libreria dei ragazzi

Sabato 18 Giugno - Laboratorio di lettura – libreria Mio nonno è Michelangelo

SEDE DEGLI INCONTRI

Lanificio25 - Piazza Enrico De Nicola, 46, Napoli

CONTATTI

info@lanificio25.it - 081 6582915

Parcheggio interno custodito