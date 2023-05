LaniKids: torna il progetto dedicato ai bambini del territorio

Indirizzo non disponibile

Torna LaniKids, il progetto pensato per i bambini e per le famiglie.

L’appuntamento è per sabato 20 Maggio 2023 alle 10:00 nelle sale del Lanificio25, nel quartiere di Porta Capuana a Napoli. A coinvolgere i più piccoli ma anche genitori, nonni e zii gli artisti che hanno organizzato laboratori e giochi.

Dopo una colazione con torte fatte in casa inizierà il laboratorio “Pu-pazzi da legare” a cura di Barbara Veloce e Margherita Vicario.

Il progetto, promosso dalla Carlo Rendano Association, vuole essere un’occasione per stimolare la creatività dei bambini e farli sentire parte integrante della comunità favorendo la socializzazione tra i più piccoli. Vuole anche essere un modo per migliorare la qualità della vita del quartiere e della città, creando spazi sicuri dove i bambini possano giocare e divertirsi” spiega il Presidente dell’associazione Valeria Panella.

LaniKids è stato accolto con grande entusiasmo dalla comunità, che ha già manifestato il proprio sostegno e, insieme alle istituzioni locali e ai cittadini, lavorerà per rendere questo progetto una realtà concreta e duratura nel tempo.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi al Laboratorio “Pu-pazzi da legare” di sabato 20 Maggio p.v. contattare il numero 3665917681.