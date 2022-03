Serata Jazz con Lagan Di Martino Quartet Band

Domenica 27 Marzo 2022 ore 19:30 al Teatro Lazzari Felici va in scena il jazz con Lagan Di Martino quartet.

Il jazz torna a regnare sul palco del teatro Lazzari Felici!



ll quartetto internazionale formato da Matt Lagan al Sassofono (Canada), Igor Di Martino alla chitarra, Andrè Ferreira al contrabbasso (Portogallo) e Luca Mignano alla batteria, insieme affronteranno brani del jazz moderno, da Joshua Redman ai Fellowship.. passando tra rivisitazione di alcuni standard fino ad alcuni brani originale dell'ultimo disco di Matt.



Il sassofonista, compositore e bandleader canadese Matt Lagan è stato riconosciuto come uno dei sassofonisti più emergenti della sua generazione. Nel 2020 è stato riconosciuto come Emerging Jazz Artist dal Toronto Art's Council e nel 2017 ha ricevuto l'Hantyshyn Oscar Peterson Grant for Jazz Performance, un prestigioso premio assegnato ogni anno a un musicista jazz di tutto il Canada. È un membro dell'iconica band canadese "The Shuffle Demons" con la quale ha girato 12 paesi e registrato 2 album. Il suo album di debutto "The Grind" in collaborazione con il pianista virtuosistico James Fernando, uscirà nel gennaio 2022.



Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.