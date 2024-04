Labrioshow 2024, lo spettacolo musicale e teatrale del Liceo Labriola di Napoli

Il "Labrioshow 2024", lo spettacolo del Liceo "A. Labriola" di Napoli debutta al Teatro La Perla di Napoli venerdì 10 maggio alle ore 20.00.

Le allieve e gli allievi dello storico Liceo scientifico di Fuorigrotta si esibiranno in perfomance musicali e teatrali, frutto di attività creative e artistiche messe in campo nell'a.s. 23/24 dal Liceo Labriola con la DS, prof.ssa Nunzia Mallozzi.

La Labrioband, diretta dalla prof.ssa Tiziana Minervini, proporrà brani musicali di genere pop rock italiano e internazionale, dai Pink Floyd ai The Weeknd, dagli Eagles e da Patti Smith a Michael Jackson e agli Eurythmics, da Franco Battiato ad Alan Sorrenti.

La classe 1°A metterà in scena alcune parti tratte dalla celebre commedia napoletana "Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo, avvalendosi della collaborazione della Labrioband per gli intermezzi di musica napoletana. È prevista una lettura recitata nell'ambito del progetto di scrittura creativa "La pagina che non c'era" della prof.ssa Maria Laura Vanorio. Inoltre, non mancheranno momenti di presentazione delle numerose attività organizzate dal Liceo Labriola di Napoli.