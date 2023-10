Laboratorio teatrale ScugnizzArt Teatro

Le attività del laboratorio teatrale ScugnizzArt giunto oramai al suo 15° anno, hanno inizio a partire dal mese di ottobre per terminare intorno alla metà del mese di luglio. I corsi sono rivolti a ragazzi, adulti e bambini e si articola in tre anni di corso che offrono una serie di molteplici attività ed esperienze diverse tra loro ma complementari, il cui scopo mira ad una crescita non solo artistica ma personale. Il percorso, infatti, ha come scopo quello di scandagliare le varie emozioni dell'animo umano per riuscire poi a restituire le diverse sfumature dei personaggi che durante gli anni saranno interpretati, nonché contestualmente a ritrovarle dentro se stessi.

Attraverso lo studio teorico delle opere e degli autori e, nel contempo, grazie ad esercizi di improvvisazione, training emozionali e scrittura creativa, si giunge alla comprensione e alla interpretazione dei personaggi e di se stessi e alla scoperta del mistero che lega il proprio io con "l'altro". Al termine del percorso il rapporto con il maestro e con i compagni rimane una esperienza indelebile, unica, in una parola "magica" a cui attingere anche negli anni e nelle esperienze successive sia di vita personale che teatrale o artistica, contribuendo alla crescita dell'individuo perché "il teatro nutre l'anima".

Il “viaggio” teatrale in cui verrete condotti è affidato all’attore regista Alessandro Mele e avrà sede nel quartiere napoletano del vomero/arenella, zona facilmente raggiungibile con la metropolitana (fermata Medaglie D’Oro e/o Salvator Rosa).

Inoltre da quest’anno ci saranno due nuovi corsi:

- CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA

- LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE

I colloqui sono già aperti, in vista dell’inizio del nuovo anno accademico 2023/24. Per informazioni contattare il 339.6485406 oppure inviare una e-mail a scugnizzart@gmail.com Ass. culturale ScugnizzArt Rampe Giancarlo Siani, 2 - Napoli