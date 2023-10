Burnout - c'è una scadenza per essere se stessi?: laboratorio di ricerca, teatro e scrittura scenica

Laboratorio di ricerca, teatro e scrittura scenica, condotto dalla compagnia Ri.Te.Na. Teatro all'interno del progetto OberonLab. Lezione di prova gratuita sabato 21 ottobre ore 15:00 - 16:30 presso il Teatro Oberon di Napoli.

Il laboratorio è rivolto a chiunque abbia voglia di condividere un'esperienza di ricerca artistica con noi. Il tema è: "Viviamo in una società basata sulla prestazione e sul risultato immediato. Il risultato mancato diventa delusione. Una delusione che divora le nostre energie e ci sottrae speranze, lasciandoci paralizzati in una vita di cui non ci sembra avere più il controllo". Il laboratorio avrà dinamica sia teorica che pratica. Da un lato, ci si dedicherà all'analisi e alla discussione dei diversi concetti, dedicando un tempo alla riflessione e allo scambio di idee, per poter approfondire la ricerca su un possibile approccio creativo. Contemporaneamente, quest'approccio teorico sarà accompagnato da una parte pratica che prenderà forma sulla scena con uno spettacolo conclusivo.

Info e prenotazioni: Claudia 3298170260 / Adriano 3336565776 / oberonlabritena@gmail.com